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Бельгия использует российские активы в качестве многомиллионной помощи Украине

Фото: Бельгия использует российские активы в качестве многомиллионной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Бельгия использует 101 млн долларов, полученных в виде налогов с замороженных активов России. Вся сумма уйдет на помощь Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что половина суммы будет использована для поставки военных товаров, таких как бронетехника, оружие и боеприпасы.

Другая половина будет направлена на гуманитарную поддержку, будущую реконструкцию Украины и усиление дипломатического присутствия Бельгии в стране.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что общая сумма находящихся в Швейцарии замороженных активов Центробанка России составляет почти 8,3 млрд долларов.

Тем временем Международный реестр ущерба, нанесенного Украине российской агрессией, будет представлен на саммите Совета Европы 16-17 мая.

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