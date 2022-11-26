Бельгія відправить Україні підводні дрони та мобільні лабораторії

Рада міністрів Бельгії у п'ятницю, 25 листопада, затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть десять підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.
Про це заявила глава Міноборони Бельгії Людовін Дедондер, передає РБК-Україна з посиланням на LeSoir.
Дедондер, бельгійські військові розпочнуть навчання українських солдатів. Вона уточнила, що близько 100 інструкторів приєднаються до європейської місії військової допомоги Україні (
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Південна Корея передасть Україні 20 високопотужних генераторів та п'ять міні-екскаваторів.
Також повідомлялося, що Фінляндія готується надіслати в Україну першу партію енергетичного обладнання вже наступного тижня.
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