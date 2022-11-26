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Бельгия отправит Украине подводные дроны и мобильные лаборатории

Фото: глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер (twitter.com/DedonderLudivin)
Автор: Руслан Гаращенко

Совет министров Бельгии в пятницу, 25 ноября, утвердил новый пакет военной помощи Украине. В него войдут десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.

Об этом заявила глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер, передает РБК-Украина со ссылкой на LeSoir.

Дедондер, бельгийские военные приступят к обучению украинских солдат. Она уточнила, что около 100 инструкторов присоединятся к европейской мисии военной помощи Украине (

Напомним, ранее стало известно, что Южная Корея передаст Украине 20 высокомощных генераторов и пять мини-экскаваторов.

Также сообщалось, что Финляндия готовится отправить в Украину первую партию энергетического оборудования уже на следующей неделе.

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