Бельгия вернула масочный режим и ужесточила ограничения

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Начиная с субботы в стране запрещено посещать закрытые помещения, такие как, например, кафе и рестораны без защитных масок. Соответствующее правило будет касаться всех посетителей старше 10 лет. Тоже самое касается и ночных клубов.

Чтобы посетить заведения общественного питания, театр и другие развлекательные или культурные места - необходимо иметь с собой один из указанных документов: