Бельгія повернула масковий режим та посилила обмеження

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Починаючи з суботи в країні заборонено відвідувати закриті приміщення, такі як, наприклад, кафе й ресторани без захисних масок. Відповідне правило стосуватиметься усіх відвідувачів старше 10 років. Теж саме стосується й нічних клубів.

Аби відвідати заклади громадського харчування, театр або ж інші розважальні чи культурні місця - необхідно мати з собою один із зазначених документів: