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Бельгія ухвалила для України найбільший пакет військової допомоги

Фото: Александр де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо підтвердив виділення найбільшого пакета військової допомоги для України. Сума допомоги становить 92 млн євро.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на HLN.

Також, за словами прем'єра, Бельгія направить й 69 млн євро гуманітарної допомоги Україні.

"З початку цієї війни наша країна докладає багато зусиль для підтримки України. Загалом наша країна вже надала 146 мільйонів євро військової допомоги. Сьогодні в Раді міністрів було прийнято рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 92 мільйонів євро", - оголосив прем'єр-міністр.

Як пише видання, очікується, що Бельгія відправить:

  • ракети AMRAAM;
  • легке протитанкове озброєння;
  • протитанкові гранати й гармати;
  • кулемети Minimi;
  • автоматичні гвинтівки типу Scar.
  • транспортні засоби, у тому ж числі легкі броньовані машини;
  • паливо.

Водночас міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер додала, що можливості поставити Україні танки наразі немає.

"Ми не знайшли способу відповісти на цей запит. У нас на складі їх більше немає, а в торгівлі ми не знайшли жодного працюючого", - заявила міністр.

Нагадаємо РБК-Україна писало про те, що уряд Естонії вирішив надати Україні військову допомогу на 113 млн євро.

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