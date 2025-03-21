Бельгія та Україна зіграють під наглядом шкільного вчителя: УЄФА назвав арбітрів на матч-відповідь

Матч Бельгія – Україна відбудеться 23 березня у бельгійському Генку. Поєдинок на стадіоні "Лумінус Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Перша зустріч команд завершилась на користь українців з рахунком – 3:1. Переможець двоматчевого протистояння в наступному розіграші турніру гратиме елітній Лізі А.

Головним суддею поєдинку призначений німецький рефері Даніель Зіберт. Його асистентами будуть Рафаель Фольтін та Домінік Шааль. Арбітром VAR виступить Паскаль Мюллер, а його помічником стане Катрін Рафальські. Четвертим рефері призначений Даніель Шлагер. Всі бригада представляє Німеччину.

40-річний Зіберт живе у Берліні, працює викладачем у спортивній школі "Гогеншенгаузен". Матчі Бундесліги судить з 2012 року, а в 2014 році отримав статус арбітра ФІФА. На Євро-2024 та ЧС-2022 він відсудив по дві зустрічі на груповому етапі.

Раніше Зіберт ніколи не працював головним арбітром на офіційних поєдинках за участю українських команд. Проте з вітчизняним футболом перетинався.

Так у травні 2022 року він був головним арбітром благодійного матчу між нашою національною командою та німецькою "Боруссією" з Менхенгладбаху, яка завершилась перемогою "синьо-жовтих" – 2:1. Також він працював четвертим арбітром на матчі плей-офф відбору Євро-2024 між Україною та Боснією і Герцеговиною.

Крім того, був асистентом на таких поєдинках за участю вітчизняних клубів: "Динамо" – "Ференцварош" (ЛЧ-2020/21), "Шахтар" – БАТЕ (ЛЧ-2014/15) та "Чорноморець" – "Динамо" Загреб (ЛЄ-2013/14).