ua en ru
Пт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Доведеться грати з ножем у зубах". Бельгійці вірять у потужність в матчі-відповіді

Мурсія, П'ятниця 21 березня 2025 12:56
UA EN RU
"Доведеться грати з ножем у зубах". Бельгійці вірять у потужність в матчі-відповіді Фото: Збірна Бельгії не очікувала такого результату (uefa.com)
Автор: Андрій Костенко

Зірки збірної Бельгії не розуміють, як могли поступитися українцям у першому матчі плей-офф Ліги націй після тотального домінування в першому таймі.

Реакції бельгійців на поразку зібрала РБК-Україна.

"Червоні дияволи" володіли перевагою в першому таймі та на початку другого. Після голу Лукаку вони мали нагоди збільшити свою перевагу. Але протягом останньої третини гри пропустили тричі. Тепер усі надії бельгійців пов'язані з домашнім матчем-відповіддю, який відбудеться 23 березня у Генку.

"Я очікую реакції від своїх гравців у неділю. Хочу побачити цю реакцію з перших секунд. Нам доведеться грати з ножем у зубах. У неділю ми побачимо, чи справді ми сильна команда. Попереду багато роботи, зокрема й у психологічному плані. Перший матч закінчився. Але у нас залишилося ще 90 хвилин гри", – цитує наставника бельгійців Руді Гарсію RTL.

&quot;Доведеться грати з ножем у зубах&quot;. Бельгійці вірять у потужність в матчі-відповіді

(фото: x.com/belreddevils)

"Те, як ми пропустили голи, – це питання менталітету. Програвати таким чином не можна. Це неприпустимо. Чи реально виправити результат у матчі-відповіді? Україну не треба недооцінювати. Але вдома за підтримки вболівальників наші шанси на загальну перемогу високі", – сказав Ромелу Лукаку бельгійському виданню HLN.

"Це не найкращий старт для нас, але інколи добре прийняти таку поразку, щоб потім прокинутися в неділю. Ми повинні зіграти краще, краще атакувати, краще захищатися – разом. У неділю треба з перших хвилин почати потужно", – заявив Тібо Куртуа в інтерв'ю RTL.

Раніше розповіли, як гравці і тренери збірної України відреагували на яскраву перемогу над Бельгією в Лізі націй.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Ліга націй
NEWS
З початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 900 тисяч солдатів, - Генштаб
З початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 900 тисяч солдатів, - Генштаб
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом