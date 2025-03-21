"Доведеться грати з ножем у зубах". Бельгійці вірять у потужність в матчі-відповіді

Зірки збірної Бельгії не розуміють, як могли поступитися українцям у першому матчі плей-офф Ліги націй після тотального домінування в першому таймі.

"Червоні дияволи" володіли перевагою в першому таймі та на початку другого. Після голу Лукаку вони мали нагоди збільшити свою перевагу. Але протягом останньої третини гри пропустили тричі. Тепер усі надії бельгійців пов'язані з домашнім матчем-відповіддю, який відбудеться 23 березня у Генку.

"Я очікую реакції від своїх гравців у неділю. Хочу побачити цю реакцію з перших секунд. Нам доведеться грати з ножем у зубах. У неділю ми побачимо, чи справді ми сильна команда. Попереду багато роботи, зокрема й у психологічному плані. Перший матч закінчився. Але у нас залишилося ще 90 хвилин гри", – цитує наставника бельгійців Руді Гарсію RTL.

(фото: x.com/belreddevils)

"Те, як ми пропустили голи, – це питання менталітету. Програвати таким чином не можна. Це неприпустимо. Чи реально виправити результат у матчі-відповіді? Україну не треба недооцінювати. Але вдома за підтримки вболівальників наші шанси на загальну перемогу високі", – сказав Ромелу Лукаку бельгійському виданню HLN.

"Це не найкращий старт для нас, але інколи добре прийняти таку поразку, щоб потім прокинутися в неділю. Ми повинні зіграти краще, краще атакувати, краще захищатися – разом. У неділю треба з перших хвилин почати потужно", – заявив Тібо Куртуа в інтерв'ю RTL.