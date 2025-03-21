Бельгия и Украина сыграют под присмотром школьного учителя: УЕФА назвал арбитров на ответный матч

Матч Бельгия - Украина состоится 23 марта в бельгийском Генке. Поединок на стадионе "Луминус Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Первая встреча команд завершилась в пользу украинцев со счетом - 3:1. Победитель двухматчевого противостояния в следующем розыгрыше турнира будет играть в элитной Лиге А.

Главным судьей поединка назначен немецкий рефери Даниэль Зиберт. Его ассистентами будут Рафаэль Фольтин и Доминик Шааль. Арбитром VAR выступит Паскаль Мюллер, а его помощником станет Катрин Рафальски. Четвертым рефери назначен Даниэль Шлагер. Все бригада представляет Германию.

40-летний Зиберт живет в Берлине, работает преподавателем в спортивной школе "Гогеншенгаузен". Матчи Бундеслиги судит с 2012 года, а в 2014 году получил статус арбитра ФИФА. На Евро-2024 и ЧМ-2022 он отсудил по две встречи на групповом этапе.

Ранее Зиберт никогда не работал главным арбитром на официальных поединках с участием украинских команд. Однако с отечественным футболом пересекался.

Так в мае 2022 года он был главным арбитром благотворительного матча между нашей национальной командой и немецкой "Боруссией" из Менхенгладбаха, которая завершилась победой "сине-желтых" - 2:1. Также он работал четвертым арбитром на матче плей-офф отбора Евро-2024 между Украиной и Боснией и Герцеговиной.

Кроме того, был ассистентом на таких поединках с участием отечественных клубов: "Динамо" - "Ференцварош" (ЛЧ-2020/21), "Шахтер" - БАТЭ (ЛЧ-2014/15) и "Черноморец" - "Динамо" Загреб (ЛЕ-2013/14).