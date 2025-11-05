Бельгія та ЄК проведуть спеціальну зустріч щодо використання активів РФ, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Нова зустріч у п’ятницю відбудеться після того, як у вівторок заступники міністрів фінансів не змогли просунутися в обговоренні так званого "репараційного кредиту". Єврокомісія вже попередила, що часу залишається дедалі менше.

"Чим довше ми зволікаємо, тим складніше буде знайти рішення. Це може поставити під сумнів проміжні варіанти, які ще залишаються", - зазначив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

За даними Politico, якщо кошти не надійдуть до весни, Україна ризикує зіткнутися з серйозним бюджетним дефіцитом у наступному році. Єврокомісія застерігає, що без домовленості про використання російських активів країнам ЄС доведеться фінансувати підтримку Києва самостійно – а після пандемії, яка підірвала державні бюджети, бажання робити це в більшості урядів невелике.

"Де ми знайдемо 140 млрд євро у європейських бюджетах зараз?", - обурено зазначив заступник міністра фінансів однієї з країн, коментуючи позицію Бельгії.

Єврокомісія планує представити Бельгії меморандум із можливими альтернативами фінансування України, що передбачають залучення коштів шляхом позик на рівні ЄС. Усі сподіваються, що уряд Бельгії, зважаючи на власні фінансові обмеження, погодиться на компроміс, коли зрозуміє, що інших реалістичних варіантів фактично немає.