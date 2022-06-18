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Бельгия согласовала переход на 4-дневную рабочую неделю

Фото: Бельгия согласовала переход на 4-дневную рабочую неделю (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительственная коалиция Бельгии согласовала реформу трудового законодательства, предусматривающую возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.

Законопроект призван обеспечить большую гибкость и свободу в отношении условий труда, чтобы повысить уровень занятости взрослого населения более чем на 80% к 2030 году с нынешних 70,6%.

Документ подготовили еще в феврале, но до сих пор прорабатывались его детали.

Так, Бельгия сократит рабочую неделю с 5 до 4 дней, но при этом сохранит такое же количество рабочих часов в неделю.

Таким образом, работники со стандартным рабочим контрактом по желанию смогут работать 10 часов вместо 8, чтобы иметь дополнительный выходной. Также разрешат выбирать другие варианты, как взять отпуск на неделю или брать дополнительные часы каждую неделю.

Соглашение также побуждает работников к карьерному росту тем, что предоставляет им право на 5 оплачиваемых дней для обучения и поддерживает переход между работами.

Законопроект еще должен одобрить парламент. Ожидается, что он вступит в силу осенью.

Напомним, Бельгия разрешила переход на 4-дневную рабочую неделю.

Ранее сообщалось, что Британия запускает пилотный проект, которым протестируют четырехдневную рабочую неделю.

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Бельгия