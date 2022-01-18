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Великобритания протестирует на практике четырехдневную рабочую неделю

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Великобритания, Вторник 18 января 2022 23:36
Великобритания протестирует на практике четырехдневную рабочую неделю Фото: Великобритания протестирует четырехдневную рабочую неделю (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Великобритании запускают пилотный проект, в рамках которого протестируют четырехдневную рабочую неделю. В проекте примут участие около 30 компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Пилотный проект четырехдневной рабочей недели в Великобритании начнется в июне и продлится шесть месяцев. Около 30 компаний уже подписались на участие в испытании. Сотрудникам этих компаний позволят работать 32 часа в неделю, оставив без изменений их компенсацию и льготы.

"Переход на четырехдневную неделю был бы беспроигрышным для компаний. Исследования показали, что производительность повышается вместе с соответствующим ростом благосостояния работников", - заявил Джо Райл, директор кампании "Четырехдневная неделя" в Великобритании.

По словам Райла, аналогичные программы должны начаться в США и Ирландии, а еще больше запланировано в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

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