Бельгія розслідує прохід шпигунського судна з РФ біля своїх берегів: у чому його підозрюють

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Російське судно було помічено ще у листопаді 2022 року після надходження повідомлення про його перебування у територіальних водах Нідерландів. Підозра викликала факт проходу судна з вимкненим транспондером – пристроєм, який дозволяє судноплавним органам ідентифікувати та відстежувати судна.

За словами міністра юстиції Бельгії Вінсента Ван Квікенборна, у країні ведеться власне розслідування, також в уряді працюють з іншими прибережними державами Північного моря над посиленням безпеки.

"Прохід цього судна, безперечно, слід розглядати у ширшому контексті війни в Україні", – йдеться у заяві міністра.

За словами Ван Квікенборна, не можна бути наївними, особливо якщо судно підозріло поводиться поблизу вітрових електростанцій, підводних газопроводів та кабелів передачі даних та інших об'єктів критичної інфраструктури.