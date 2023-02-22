Бельгія розслідує прохід шпигунського судна з РФ біля своїх берегів: у чому його підозрюють
Бельгія розпочала розслідування проходу біля узбережжя Північного моря, ймовірно, російського шпигунського судна, яке могло вести спостереження за трубопроводами та інфраструктурою зв'язку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Російське судно було помічено ще у листопаді 2022 року після надходження повідомлення про його перебування у територіальних водах Нідерландів. Підозра викликала факт проходу судна з вимкненим транспондером – пристроєм, який дозволяє судноплавним органам ідентифікувати та відстежувати судна.
За словами міністра юстиції Бельгії Вінсента Ван Квікенборна, у країні ведеться власне розслідування, також в уряді працюють з іншими прибережними державами Північного моря над посиленням безпеки.
"Прохід цього судна, безперечно, слід розглядати у ширшому контексті війни в Україні", – йдеться у заяві міністра.
За словами Ван Квікенборна, не можна бути наївними, особливо якщо судно підозріло поводиться поблизу вітрових електростанцій, підводних газопроводів та кабелів передачі даних та інших об'єктів критичної інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що у Бельгії українські військовослужбовці почали навчання застосовувати підводні безпілотники, які незабаром надійдуть до ЗСУ.
Крім того, Рада міністрів Бельгії затвердила новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть десять підводних безпілотників та дві мобільні лабораторії.
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