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Бельгия расследует проход шпионского судна из РФ у своих берегов: в чем его подозревают

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Среда 22 февраля 2023 01:21
Бельгия расследует проход шпионского судна из РФ у своих берегов: в чем его подозревают Фото: Бельгия расследует проход шпионского российского судна (Getty Images)
Автор: Богдан Данилишин

Бельгия начала расследование прохода у побережья Северного моря, вероятно, российского шпионского судна, которое могло вести наблюдение за трубопроводами и инфраструктурой связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Российское судно было замечено еще в ноябре 2022 года после поступления сообщения о его нахождении в территориальных водах Нидерландов. Подозрение вызвал факт прохода судна с выключенным транспондером – устройством, которое позволяет судоходным органам идентифицировать и отслеживать суда.

По словам министра юстиции Бельгии Винсента Ван Квикенборна, в стране ведется собственное расследование, также в правительстве работают с другими прибрежными государствами Северного моря над усилением безопасности.

"Проход этого судна, несомненно, следует рассматривать в более широком контексте войны в Украине", – говорится в заявлении министра.

По словам Ван Квикенборна, нельзя быть наивными, особенно если судно подозрительно ведет себя вблизи ветровых электростанций, подводных газопроводов и кабелей передачи данных и других объектов критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Бельгии украинские военнослужащие начали обучение применять подводные беспилотники, которые вскоре поступят в ВСУ.

Кроме того, Совет министров Бельгии утвердил новый пакет военной помощи Украине. В него войдут десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.

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