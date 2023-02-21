У Бельгії почали навчати українських військових користуватись підводними безпілотниками

У Бельгії українські військовослужбовці розпочили навчання застосовувати підводні безпілотники, які незабаром надійдуть до ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як розповіли у відомстві, навчання було організовано міністерством оборони Королівства Бельгії. Українські військовослужбовці навчаються на підводних безпілотних апаратах, які будуть надані на озброєння в ЗСУ.

"У першій декаді лютого группа українських військових прибула до Бельгії для проходження навчань в рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України", - сказано в повідомленні.

Міністо оборони Бельгії Людівіне Дедондер заявила, що підтримує українців і також заявила, що цінує їх мужність.