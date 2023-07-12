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Бельгія про рішення НАТО щодо України: нікому не допоможе, якщо країни НАТО будуть на порозі війни з РФ

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Вільнюс, Середа 12 липня 2023 10:30
Бельгія про рішення НАТО щодо України: нікому не допоможе, якщо країни НАТО будуть на порозі війни з РФ Фото: прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

У Бельгії вважають, що зараз рішення щодо запрошення України в НАТО може не принести користі нікому. А навпаки лише підживить ризик зіткнення Альянсу з Росією.

Про це у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна сказав прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

"Я можу сказати, що формулювання щодо запрошення України досить сильні. І я впевнений, що Україна стане членом НАТО. Звичайно, є умови, одна з них - закінчення війни. І ми робитимемо все, щоб Україна виграла війну, включаючи багатосторонні гарантії безпеки. Це умова номер один, ви повинні виграти війну. Щоб ви виграли війну, ми маємо надати вам військову допомогу", - сказав де Кроо.

На питання, чи не вважає він, що таке рішення НАТО підштовхне Росію до продовження агресії, прем'єр Бельгії ствердно сказав: "Ні".

"Я вважаю, що це рішення показує, що є повна підтримка країнами НАТО України для перемоги у цій війні. Але ми займаємось тонким балансуванням. Ми повністю підтримуємо Україну, і ця підтримка буде значною та довгою, але ми не хочемо самі опинитися у війні з Росією. Це не принесе користі нікому, це не допоможе нам, це не допоможе Україні, якщо країни НАТО опиняться біля підніжжя війни з Росією", - підсумував прем’єр-міністр Бельгії.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, що сьогодні у Вільнюсі проходить другий день саміту НАТО. Зазначимо, що перший день для нашої країни не виправдав очікувань. Україна не отримала прямого запрошення до НАТО, як того очікувала. Натомість союзники пояснюють, що запрошення буде тільки тоді, коли "погодяться усі союзники і будуть виконані умови".

Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда в коментарі РБК-Україна назвав рішення НАТО недостатнім, а от його колега з Фінляндії сказав виданню, що навпаки вважає рішення союзників максимальним з того, що можна було наразі запропонувати Україні.

Додамо, що РБК-Україна активно слідкує і за другим днем саміту НАТО у Вільнюсі, всі головні новини - читайте за посиланням.

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