Бельгия разрешила переход на 4-дневную рабочую неделю. Но есть условия

Правительство Бельгии разрешило ввести 4-дневную рабочую неделю вместо пятидневной без сокращения заработной платы. Работодателям оставили право отклонять такие запросы от сотрудников, но обязали объяснять причину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что правительство Бельгии согласовало новое трудовое законодательство. По словам премьер-министра Александра Де Кроо, пандемия коронавируса заставила людей работать более гибко, а также совмещать свою личную и рабочую жизнь.

"Это привело к появлению новых способов работы", - сказал он на пресс-конференции.

Таким образом, бельгийские работники смогут работать до 10 часов в день вместо 8 часов в настоящее время, чтобы перейти на 4-дневную рабочую неделю при той же оплате труда.

Кроме того, бельгийцы также смогут работать больше в течение одной недели и меньше на следующей, что позволит им лучше управлять своей работой и личной жизнью.

Также новое законодательство закрепляет право сотрудников быть недоступными для работодателя в нерабочее время.