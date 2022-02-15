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Бельгия разрешила переход на 4-дневную рабочую неделю. Но есть условия

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Брюссель, Вторник 15 февраля 2022 21:17
Бельгия разрешила переход на 4-дневную рабочую неделю. Но есть условия Фото: в Бельгии разрешили 4-дневную рабочую неделю (pixabay.com)
Автор: Илона Свиридова

Правительство Бельгии разрешило ввести 4-дневную рабочую неделю вместо пятидневной без сокращения заработной платы. Работодателям оставили право отклонять такие запросы от сотрудников, но обязали объяснять причину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что правительство Бельгии согласовало новое трудовое законодательство. По словам премьер-министра Александра Де Кроо, пандемия коронавируса заставила людей работать более гибко, а также совмещать свою личную и рабочую жизнь.

"Это привело к появлению новых способов работы", - сказал он на пресс-конференции.

Таким образом, бельгийские работники смогут работать до 10 часов в день вместо 8 часов в настоящее время, чтобы перейти на 4-дневную рабочую неделю при той же оплате труда.

Кроме того, бельгийцы также смогут работать больше в течение одной недели и меньше на следующей, что позволит им лучше управлять своей работой и личной жизнью.

Также новое законодательство закрепляет право сотрудников быть недоступными для работодателя в нерабочее время.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии запускают пилотный проект, в рамках которого протестируют четырехдневную рабочую неделю. В нем примут участие около 30 компаний.

До этого испанское правительство утвердило национальный пилотный проект по внедрению четырехдневной рабочей недели.

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