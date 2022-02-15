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Бельгія дозволила перехід на 4-денний робочий тиждень. Але є умови

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Брюссель, Вівторок 15 лютого 2022 21:17
Бельгія дозволила перехід на 4-денний робочий тиждень. Але є умови Фото: у Бельгії дозволили 4-денний робочий тиждень (pixabay.com)
Автор: Ілона Свиридова

Уряд Бельгії дозволив запровадити 4-денний робочий тиждень замість п'ятиденного без скорочення заробітної плати. Роботодавцям залишили право відхиляти такі запити від співробітників, але зобов'язали пояснювати причину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Уряд Бельгії погодив нове трудове законодавство. За словами прем'єр-міністра Олександра де Кроо, пандемія коронавірусу змусила людей працювати більш гнучко, а також поєднувати своє особисте і робоче життя.

"Це призвело до нових способів роботи",-сказав він на прес-конференції.

Таким чином, бельгійські працівники зможуть працювати до 10 годин на день замість 8 годин в даний час, щоб перейти на 4-денний робочий тиждень при тій же оплаті праці.

Крім того, бельгійці також зможуть працювати більше протягом одного тижня і менше на наступному, що дозволить їм краще керувати своєю роботою та особистим життям.

Також нове законодавство закріплює право співробітників бути недоступними для роботодавця в неробочий час.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Британії запускають пілотний проект, в рамках якого протестують чотириденний робочий тиждень. У ньому візьмуть участь близько 30 компаній.

До цього іспанський уряд затвердив Національний пілотний проект з впровадження чотириденного робочого тижня.

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