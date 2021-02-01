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Испания тестирует четырехдневную рабочую неделю. Будет действовать три года

Мадрид, Понедельник 01 февраля 2021 19:48
Испания тестирует четырехдневную рабочую неделю. Будет действовать три года
Фото: Иньиго Эррехон (flickr.com/javierjbas)
Автор: Дмитрий Левицкий

Испанское правительство утвердило национальный пилотный проект по внедрению в Испании четырехдневной рабочей недели. Пилотный проект, который продлится три года, будет стоить Испании 50 млн евро.

Об этом сообщила газета ABC.

На выделенные средства правительство Испании будет поддерживать компании, которые в рамках пилотного проекта, сократят свой рабочую неделю до 32 часов. В то же время эти компании не будут уменьшать заработную плату своим работников.

Как рассказал лидер партии Más País, которая была инициатором перехода на четырехдневную рабочую неделю, Иньиго Эррехон пилотный проект охватит не все компании в стране. Представители партии планируют встретиться с Минпромполитики, чтобы обсудить, в каких сферах пилотный проект будут внедрять в первую очередь.

Еррегон отметил, что сокращение рабочей недели призвано увеличить производительность труда, но без падения доходов компаний. Он выразил надежду, что пилотный проект покажет компаниям выгоду четырехдневной рабочей недели, и будет мотивировать самостоятельно переходить на нее без поддержки государства.

Напомним, в 2021 году в Украине будет 250 рабочих и 115 выходных дней. То есть украинцы будут отдыхать треть дней этого года.

Также РБК-Украина писало, что народные депутаты решили отменить перенос рабочих дней из-за праздников. В Раде считают, что такой перенос негативно влияет на производительность труда.

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