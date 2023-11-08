Бельгія просуватиме членство України під час свого головування в Раді ЄС, - Кулеба

Бельгія працюватиме над просуванням членства України в Європейському союзі під час свого головування в Раді ЄС у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Бельгії Аджею Лабіб у Брюсселі.

Міністри обговорили майбутнє головування Бельгії у Раді ЄС і зазначили, що просування членства України в ЄС буде одним із ключових пріоритетів.

"Я почув чіткий сигнал, що Бельгія розуміє історичну місію та відповідальність в контексті цього головування, під час якого будуть ухвалені важливі рішення та закладатимуться основи майбутнього приєднання України до Євросоюзу", - сказав Кулеба.

Глави МЗС також підкреслили лідерську роль Бельгії у сфері запровадження механізму використання податку на прибуток від заморожених російських активів задля відновлення України.

"Нам потрібна ширша законодавча база в межах ЄС, щоб згадана практика була поширена на інші європейські країни. Росія має заплатити за шкоду і руйнування, яких вона завдала Україні", - зазначив міністр.

Він також наголосив, що під час візиту до Брюсселя він отримав чіткий сигнал від європейських партнерів про беззастережну підтримку України.

"Що б не відбувалося у світі, підтримка України буде пріоритетом. Разом з партнерами ми залишаємося сфокусованими на перемозі України", - додав Кулеба.

Зі свого боку Лабіб наголосила, що з перших днів повномасштабної агресії РФ проти України Бельгія надала прихисток тисячам українських громадян, а також значну фінансову, військову і гуманітарну підтримку.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну. Нещодавно ми створили новий фонд для допомоги Україні розміром 1.7 млрд євро. Кошти будуть спрямовані на військові потреби та втілення гуманітарних проєктів", - зазначила глава МЗС Бельгії.

Вступ України до ЄС

Україна ще у 2022 році набула статусу кандидата на вступ до ЄС. Але для того, щоб стати членом ЄС, необхідно виконати 7 умов. За даними Reuters, Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС.

Раніше віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина говорила, що виконання двох умов "це дуже хороший результат". Вона нагадала, що деякі країни Західних Балкан "роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації - це фактично національне свято".

Зазначимо, що вже 8 листопада Єврокомісія має опублікувати звіт про прогрес кандидатів на вступ до ЄС з рекомендацією про початок переговорів про вступ України.

Додамо, що 7 листопада ЗМІ дізналися деталі "секретного" документа Єврокомісії щодо України. Журналісти з'ясували, що ЄК вважає повністю виконаними 4 із 7 критеріїв для початку переговорів України щодо вступу до ЄС.

А сьогодні Європейська комісія опублікувала звіт про прогрес, досягнутий Україною та іншими країнами-претендентами на шляху приєднання до ЄС. У ньому вона рекомендувала розпочати переговори щодо вступу нашої країни в Європейський союз.