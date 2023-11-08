Бельгия будет продвигать членство Украины во время своего председательства в Совете ЕС, - Кулеба

Бельгия будет работать над продвижением членства Украины в Европейском союзе во время своего председательства в Совете ЕС в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам переговоров с министром иностранных дел Бельгии Аджей Лабиб в Брюсселе.

Министры обсудили предстоящее председательство Бельгии в Совете ЕС и отметили, что продвижение членства Украины в ЕС будет одним из ключевых приоритетов.

"Я услышал четкий сигнал, что Бельгия понимает историческую миссию и ответственность в контексте этого председательства, в ходе которого будут приняты важные решения и будут основы будущего присоединения Украины к Евросоюзу", - сказал Кулеба.

Главы МИД также подчеркнули лидерскую роль Бельгии в области внедрения механизма использования налога на прибыль от замороженных российских активов для восстановления Украины.

"Нам нужна более широкая законодательная база в рамках ЕС, чтобы упомянутая практика была распространена на другие европейские страны. Россия должна заплатить за ущерб и разрушения, которые она нанесла Украине", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что во время визита в Брюссель получил четкий сигнал от европейских партнеров о безоговорочной поддержке Украины.

"Что бы ни происходило в мире, поддержка Украины будет приоритетом. Вместе с партнерами мы остаемся сфокусированными на победе Украины", - добавил Кулеба.

Со своей стороны Лабиб подчеркнула, что с первых дней полномасштабной агрессии РФ против Украины Бельгия предоставила убежище тысячам украинских граждан, а также значительную финансовую, военную и гуманитарную поддержку.

"Мы продолжаем поддерживать Украину. Недавно мы создали новый фонд для помощи Украине в размере 1.7 млрд евро. Средства будут направлены на военные нужды и воплощение гуманитарных проектов", - отметила глава МИД Бельгии.

Вступление Украины в ЕС

Украина еще в 2022 году получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС необходимо выполнить 7 условий. По данным Reuters, Украина выполнила два из семи условий, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник".

Отметим, что уже 8 ноября Еврокомиссия должна опубликовать отчет о прогрессе кандидатов на вступление в ЕС, с рекомендацией о начале переговоров о вступлении Украины.

Добавим, что 7 ноября СМИ узнали детали "секретного" документа Еврокомиссии по Украине. Журналисты выяснили, что ЕК считает полностью выполненными 4 из 7 критериев для начала переговоров Украины о вступлении в ЕС.

А сегодня Европейская комиссия опубликовала отчет о прогрессе, достигнутым Украиной и другими странами-претендентами на пути присоединения к ЕС. В нем она рекомендовала начать переговоры по вступлению нашей страны в Европейский союз.