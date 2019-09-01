Бельгия приветствует возобновление переговоров в нормандском формате

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Польше поддержал возобновление переговоров в нормандском формате. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как сообщается, Мишель поддержал возобновление переговоров в нормандском формате по разрешению ситуации на Донбассе, а Зеленский со своей стороны поблагодарил власти Бельгии за помощь в лечении и реабилитации украинских военных.

"Жизнь людей для нас - приоритет. Спасибо Бельгии за реабилитацию и лечение наших ребят", - заявил глава государства.

Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в понедельник, 2 сентября, в Берлине состоится встреча дипломатических советников стран-участниц нормандского формата. По его словам, советники займутся подготовкой к саммиту в нормандском формате и вопросами разрешения конфликта на востоке Украины.

РБК-Украина писало, что саммит в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели. Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции. Организацией встречи, которая состоится в Париже, будут заниматься Берлин и Париж.