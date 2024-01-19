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Бельгія приєднається до місії ЄС проти хутистів у Червоному морі

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Бельгія приєднається до європейської місії проти хуситів у Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.

З практичної точки зору, Бельгія надасть фрегат Louise-Marie для участі в європейській оборонній операції. Передбачено три місії: морська розвідка (збір інформації про ситуацію), супровід і захист торгових суден.

Рішення Бельгії передбачає, що мандат і правила ведення бойових дій, визначені на європейському рівні, ще мають бути затверджені урядом.

Удар по Ємену

У ніч на 12 січня Сполучені Штати і Велика Британія завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. В операції були задіяні літаки і кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання хуситів. Унаслідок одного з ударів виникла пожежа, відео якої з'явилося в мережі.

Після цього Вашингтон і Лондон завдали ще кілька ударів по об'єктах хуситів.

Детальніше про атаку США та Великобританії на хуситів - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми писали, хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі у Червоному морі.

Крім цього, Німеччина відправить фрегат "Гессен" до Червоного моря в рамках місії ЄС проти хуситів.

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