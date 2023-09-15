UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бельгія позичить свої літаки для навчання українців на F-16

Фото: Бельгія позичить свої літаки для навчання українців на F-16 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Бельгія візьме участь у підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 у рамках "авіаційної коаліції", очолюваної Нідерландами і Данією.

Про це заявила міністр оборони Бельгії Людовін Дедондер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.

За її словами, у 2024 році відомство надішле до Данії два літаки F-16 - двомісні навчально-тренувальні F-16B - для підвищення кваліфікації українських пілотів, а також загін із приблизно п'ятдесяти військовослужбовців, переважно технічного персоналу, який відповідатиме за розгортання літаків F-16.

Крім цього, шість українських інструкторів і чотири фахівці з планування місій пройдуть навчання в Бельгії для подальшої підготовки українських пілотів та іншого персоналу.

Найближчими тижнями Міністерство оборони Бельгії також направить групу з трьох військовослужбовців до центру підготовки українських пілотів F-16 у Данії, яка надала для цих цілей свою авіабазу Скрідструп.

Винищувачі F-16 для України

Низка країн Європи в рамках авіаційної коаліції погодилися провести навчання для українських пілотів на винищувачах F-16.

Після візиту президента Володимира Зеленського до Європи стало відомо, що Нідерланди, Данія і Норвегія погодилися надати Україні щонайменше 61 винищувач.

За даними The Wall Street Journal, українські та західні офіційні особи очікують, що українські пілоти на винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
F-16ДанияВійна Росії проти України