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Бельгия одолжит свои самолеты для обучения украинцев на F-16

Фото: Бельгия одолжит свои самолеты для обучения украинцев на F-16 (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бельгия примет участие в подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции", возглавляемой Нидерландами и Данией.

Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Soir.

По ее словам, в 2024 году ведомство направит в Данию два самолета F-16 - двухместные учебно-тренировочные F-16B - для повышения квалификации украинских пилотов, а также отряд из примерно пятидесяти военнослужащих, в основном технического персонала, который будет отвечать за развертывание самолетов F-16.

Помимо этого шесть украинских инструкторов и четыре специалиста по планированию миссий пройдут обучение в Бельгии для последующей подготовки украинских пилотов и другого персонала.

В ближайшие недели Министерство обороны Бельгии также направит группу из трех военнослужащих в центр подготовки украинских пилотов F-16 в Дании, которая предоставила для этих целей свою авиабазу Скридструп. 

Истребители F-16 для Украины

Ряд стран Европы в рамках авиационной коалиции согласились провести обучение для украинских пилотов на истребителях F-16.

После визита президента Владимира Зеленского в Европу стало известно, что Нидерланды, Дания и Норвегия согласились предоставить Украине минимум 61 истребитель.

По данным The Wall Street Journal, украинские и западные официальные лица ожидают, что украинские пилоты на истребителях F-16 начнут выполнять боевые задачи уже этой зимой.

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