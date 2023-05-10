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Бельгія підтримує санкції проти алмазів РФ і пропонує систему для їх відстеження

Фото: Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Бельгія хоче зайняти передову роль у спільній боротьбі з російськими алмазами. Необхідно зменшити можливість РФ заробляти в цій сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Бельгії Александера де Кроо, яку приводить Financial Times.

"Моя країна має намір бути провідним партнером у спільній спробі зупинити фінансові потоки Росії від торгівлі алмазами", - йдеться у заяві.

Раніше Бельгія виступала проти введення санкцій щодо відносин алмазів з РФ. Трейдери повідомляють, що країна не хотіла ризикувати п'ятисотлітнім статусом Антверпена як величезного центру торгівлі алмазами.

Але через триваючу війну РФ проти України в Бельгії змінили своє ставлення щодо санкцій проти алмазів Росії.

"Ми хочемо позбавити західні ринки від російських алмазів. Однак нинішньою прямою забороною російських алмазів ми цього не досягнемо", - додав прем'єр-міністр Бельгії.

За його словами, реальний ефект буде, якщо вдасться об'єднати пряму і непряму заборону на продаж російських алмазів.

Також планується запровадити спеціальну систему, яка дасть змогу відстежувати алмази і ускладнить процес перемаркування дорогоцінних каменів у третіх країнах.

Нагадаємо, що палата представників Бельгії ухвалила резолюцію, яка виступає за заборону на імпорт російських алмазів до Європейського союзу.

Минулого року Міністерство фінансів США ввело санкції проти російської компанії "Алроса", яка є світовим лідером з видобутку алмазів.

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