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Бельгия поддерживает санкции против алмазов РФ и предлагает систему для их отслеживания

Фото: Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Бельгия желает занять передовую роль в совместной борьбе с русскими алмазами. Необходимо снизить возможность РФ зарабатывать в этой сфере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Бельгии Александера де Кроо, которое приводит Financial Times.

"Моя страна намерена быть ведущим партнером в совместной попытке остановить финансовые потоки России от торговли алмазами", - говорится в заявлении.

Ранее Бельгия выступала против введения санкций в отношении алмазных отношений с РФ. Трейдеры сообщают, что страна не хотела рисковать пятисотлетним статусом Антверпена как огромного торгового центра алмазами.

Но из-за продолжающейся войны РФ против Украины в Бельгии изменили свое отношение к санкциям против алмазов России.

"Мы хотим избавить западные рынки от российских алмазов. Однако нынешним прямым запретом российских алмазов мы этого не добьемся", - добавил премьер-министр Бельгии.

По его словам, реальный эффект будет, если удастся объединить прямой и косвенный запрет на продажу российских алмазов.

Также планируется ввести специальную систему, которая позволит отслеживать алмазы и усложнит процесс перемаркировки драгоценных камней в третьих странах.

Напомним, что палата представителей Бельгии приняла резолюцию, выступающую за запрет на импорт российских алмазов в Европейский союз.

В прошлом году Министерство финансов США ввело санкции против российской компании "Алроса", являющейся мировым лидером по добыче алмазов.

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