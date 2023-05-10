Бельгия поддерживает санкции против алмазов РФ и предлагает систему для их отслеживания

"Моя страна намерена быть ведущим партнером в совместной попытке остановить финансовые потоки России от торговли алмазами", - говорится в заявлении.

Ранее Бельгия выступала против введения санкций в отношении алмазных отношений с РФ. Трейдеры сообщают, что страна не хотела рисковать пятисотлетним статусом Антверпена как огромного торгового центра алмазами.

Но из-за продолжающейся войны РФ против Украины в Бельгии изменили свое отношение к санкциям против алмазов России.

"Мы хотим избавить западные рынки от российских алмазов. Однако нынешним прямым запретом российских алмазов мы этого не добьемся", - добавил премьер-министр Бельгии.

По его словам, реальный эффект будет, если удастся объединить прямой и косвенный запрет на продажу российских алмазов.

Также планируется ввести специальную систему, которая позволит отслеживать алмазы и усложнит процесс перемаркировки драгоценных камней в третьих странах.