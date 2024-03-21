Бельгія підтримала пропозицію ЄС закупити на активи РФ зброю для України: чому це важливо

"Це гарна пропозиція. Я думаю, що це розумний спосіб зробити це. Я думаю, що ідея спрямувати ці кошти переважно на закупівлю зброї має повний сенс", - сказав він.

Єврокомісія цього тижня запропонувала вилучити прибуток - за оцінками, 2,5-3,0 мільярда євро (2,7-3,3 мільярда доларів) на рік - із російських активів, заморожених у Європі після вторгнення Москви в Україну, та перевести близько 90 % до Києва.

Активи заморожені центральними депозитаріями ЄС, переважно бельгійською Euroclear.

Згідно з пропозицією Єврокомісії, 90% прибутку буде спрямовано через фонд Європейського фонду миру на закупівлю зброї для України. Решта коштів підуть на відновлення і реконструкцію.

Україна також отримає податок, який бельгійський уряд нараховує на прибуток. На 2024 рік він становитиме 1,7 мільярда євро, з яких 1,5 мільярда євро буде виплачено цього року.

Таким чином, загальний фінансовий внесок в Україну від заморожених російських активів у ЄС може скласти близько 4,0-4,5 мільярда євро цього року.