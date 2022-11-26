Бельгія підписала декларацію про підтримку членства України в НАТО та ЄС

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо сьогодні, 26 листопада, підписали спільну декларацію про підтримку руху України до ЄС та НАТО.

"Я дякую Бельгії та пану прем'єр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ підтверджує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства в Європейському союзі та в НАТО. Ми обов'язково досягнемо цього важливого для нас результату", — сказав президент України.

Зі свого боку, Олександр Де Кро зазначив, що для нього велика честь перебувати в Україні та підтвердити свою підтримку нашій державі та її громадянам.

"Хочу подякувати вам і кожному українцю від імені народу Бельгії за ваше лідерство в ці дуже складні воєнні часи. Ви демонструєте всьому світу, за що слід боротися: за демократію, за відкрите суспільство, де люди ставляться з повагою один до одного і засуджують безглузде насильство ", - наголосив прем'єр-міністр.