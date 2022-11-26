Бельгия подписала декларацию о поддержке членства Украины в НАТО и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сегодня, 26 ноября, подписали совместную декларацию о поддержке движения Украины к в ЕС и НАТО.

"Я благодарю Бельгию и господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ подтверждает поддержку Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском союзе и в НАТО. Мы обязательно добьемся этого важного для нас результата", — сказал президент Украины.

Со своей стороны, Александр Де Кро отметил, что для него большая честь находиться в Украине и подтвердить свою поддержку нашему государству и его гражданам.

"Хочу поблагодарить вас и каждого украинца от имени народа Бельгии за ваше лидерство в эти очень сложные военные времена. Вы демонстрируете всему миру, за что следует бороться: за демократию, за открытое общество, где люди относятся с уважением друг к другу и осуждают бессмысленное насилие", – подчеркнул премьер-министр.