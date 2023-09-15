Бельгія підготувала першу партію бронемашин М113 до відправлення в Україну, - ЗМІ

"Перша партія з 10 бронемашин M113, модернізованих компанією John Cockerill Defense (JCD), зможе вирушити в Україну в результаті ініціативи, що фінансується Бельгією, Нідерландами та Великим Герцогством Люксембург", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що бельгійська компанія вивчає інші можливості для продовження підтримки української армії.

До кінця листопада 40 військово-транспортних машин M113 будуть відремонтовані відповідно до контракту, отриманого від Міністерства оборони Бельгії. Машини, які братимуть участь у боях проти російських окупантів, мають бути оснащені системою озброєння з дистанційним управлінням та елементами для встановлення кулеметів калібру 7,62-мм або 12,7-мм.

"Перші були передані бельгійській армії наприкінці серпня, яка відповідає за їх переправлення в Україну", - пише видання.

Що цьому передувало

У липні міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявляла, що найближчим часом Україна отримає партію бронемашин M113 від трьох європейських країн.

Міністр зауважила, що ця броньована гусенична машина, крім іншого, допомагає безпечно перевозити солдатів.

"Так ми підтримуємо піхоту на землі", - додала Оллонґрен.

Також глава Міноборони Нідерландів пояснила, що ці поставки будуть здійснені разом з Бельгією та Люксембургом. Тоді Міноборони Нідерландів повідомляло, що M113 будуть оснащені дистанційно керованою системою озброєння. Також на автомобілі можна встановити кулемети. Україна також отримає необхідні запчастини.