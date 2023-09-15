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Бельгия подготовила первую партию бронемашин М113 к отправке в Украину, - СМИ

Фото: Иллюстративное фото (wikimedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Бельгийская компания уже готова поставить в Украину десять модернизированных бронемашин М113.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Force Operations Blog.

"Первая партия из 10 бронемашин M113, модернизированных компанией John Cockerill Defense (JCD), сможет отправиться в Украину в результате инициативы, финансируемой Бельгией, Нидерландами и Великим Герцогством Люксембург", - говорится в материале.

Отмечается, что бельгийская компания изучает другие возможности для продолжения поддержки украинской армии.

До конца ноября 40 военно-транспортных машин M113 будут отремонтированы в соответствии с контрактом, полученным от Министерства обороны Бельгии. Машины, которые будут участвовать в боях против российских оккупантов, должны быть оснащены системой вооружения с дистанционным управлением и элементами для установки пулеметов калибра 7,62-мм или 12,7-мм.

"Первые были переданы бельгийской армии в конце августа, которая отвечает за их переправку в Украину", - пишет издание.

Что этому предшествовало

В июле министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в ближайшее время Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран.

Министр отметила, что эта бронированная гусеничная машина помимо прочего помогает безопасно перевозить солдат.

"Так мы поддерживаем пехоту на земле", - добавила Оллонгрен.

Глава Минобороны Нидерландов пояснила, что эти поставки будут осуществлены вместе с Бельгией и Люксембургом. Тогда Минобороны Нидерландов сообщало, что M113 будут оснащены дистанционно управляемой системой вооружения. Также на автомобиле можно установить пулеметы. Украина также получит необходимые запчасти.

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