Бельгія першою використає російські активи на користь України: створять спецфонд

"Ми тут у Бельгії маємо оподаткування з тих заморожених активів. Минулого року нам стало очевидно, що податки з прибутків на ті активи повинні на 100% бути спрямовані на допомогу українському народу. Ми зробили це минулого року і зробимо цього року", - зазначив прем'єр.

Він додав, що кошти з російських активів підуть на військову та гуманітарну допомогу, будуть направлені в Європейський фонд миру, на підтримку макроекономіки України.

Президент України Володимир Зеленський подякував Де Кроо за ініціативу та наголосив, що Бельгія - перша країна, яка використає заморожені російські активи на користь України.

"Бельгія стала першою країною, яка започаткувала таку практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Кошти будуть спрямовані на безпеку нашої держави, проекти швидкої відбудови. Ми б хотіли вже використовувати ці гроші. Перші кошти 1,7 млрд євро будуть використовуватися вже наступного року", - сказав глава держави.

Конфіскація російських активів

Нагадаємо, що Україна разом з партнерами розробляє механізм, у рамках якого заморожені активи РФ зможуть передати Україні як компенсацію за завдані війною збитки. Для цього був створений реєстр збитків, він повинен запрацювати наступного року.

Bloomberg раніше повідомляв, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського Центрального банку. Свої пропозиції також розробляє Єврокомісія.

Також Україна створить власний оборонний спецфонд. Його планують наповнити грошима з російських активів.