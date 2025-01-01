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Бельгія першою в ЄС заборонила продаж одноразових вейпів

Бельгія, Середа 01 січня 2025 15:53
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Бельгія першою в ЄС заборонила продаж одноразових вейпів Фото: Бельгія заборонила продаж одноразових вейпів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бельгія стала першою країною Європейського Союзу, яка заборонила продаж одноразових електронних сигарет. Нові правила почали діяти з 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначається, продаж одноразових електронних сигарет в Бельгії вирішили заборонити з міркувань охорони здоров’я та навколишнього середовища.

Також заборона на паління на вулиці набула чинності в Мілані в той же день, оскільки країни ЄС обговорюють посилення контролю над тютюном.

Оголошуючи про заборону минулого року, міністр охорони здоров’я Бельгії Франк Ванденбруке назвав електронні сигарети "надзвичайно шкідливим" продуктом, який шкодить суспільству та навколишньому середовищу.

"Одноразові електронні сигарети - це новий продукт, призначений просто для залучення нових споживачів. Електронні сигарети часто містять нікотин. Нікотин викликає залежність. Нікотин шкідливий для здоров’я", - заявив він.

Міністр також згадав про "небезпечні хімічні відходи", присутні в дешевих і широко доступних одноразових вейпах.

За його словами, країна прагне скоротити кількість нових курців до нуля або майже до нуля до 2040 року та вживає інших заходів, щоб "знеохочувати та денормалізувати" куріння.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Нова Зеландія та Швеція досягли безпрецедентного зниження рівня куріння завдяки тому, що дали курцям можливість перейти на альтернативні варіанти зі зниженим ризиком, такі як вейпінг і снюс, і тепер перебувають на межі того, щоб стати "країнами, вільними від тютюнового диму".

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