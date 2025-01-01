Бельгия первой в ЕС запретила продажу одноразовых вейпов

Бельгия стала первой страной Европейского Союза, которая запретила продажу одноразовых электронных сигарет. Новые правила начали действовать с 1 января 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как отмечается, продажу одноразовых электронных сигарет в Бельгии решили запретить из соображений охраны здоровья и окружающей среды.

Также запрет на курение на улице вступил в силу в Милане в тот же день, поскольку страны ЕС обсуждают усиление контроля над табаком.

Объявляя о запрете в прошлом году, министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке назвал электронные сигареты "чрезвычайно вредным" продуктом, который вредит обществу и окружающей среде.

"Одноразовые электронные сигареты - это новый продукт, предназначенный просто для привлечения новых потребителей. Электронные сигареты часто содержат никотин. Никотин вызывает зависимость. Никотин вреден для здоровья", - заявил он.

Министр также упомянул об "опасных химических отходах", присутствующих в дешевых и широко доступных одноразовых вейпах.

По его словам, страна стремится сократить количество новых курильщиков до нуля или почти до нуля к 2040 году и принимает другие меры, чтобы "отбить охоту и денормализовать" курение.