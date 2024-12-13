Нова Зеландія та Швеція безпрецедентно знизили рівень куріння

Нова Зеландія та Швеція досягли безпрецедентного зниження рівня куріння завдяки тому, що дали курцям можливість перейти на альтернативні варіанти зі зниженим ризиком, такі як вейпінг і снюс, і тепер перебувають на межі того, щоб стати "країнами, вільними від тютюнового диму".

Провідний автор звіту, професорка Марева Гловер з Нової Зеландії зазначила, що зниження рівня куріння в Новій Зеландії було повільним впродовж кількох років, але з появою вейпінгу тренд на зниження суттєво прискорився.

"Після того, як Нова Зеландія легалізувала та врегулювала вейпінг у 2020 році, ми стали свідками вражаючого зниження рівня щоденного куріння серед дорослого населення на 43% - з 11,9% у 2020 році до 6,8% у 2023 році. Отже, Нова Зеландія перебуває на шляху до досягнення своєї мети - стати країною, "вільною від тютюнового диму" до 2025 року", - зазначила професорка Гловер.

"Ці зміни відбулися завдяки урядовим ініціативам, таким як кампанія Vape to Quit Strong ("Вейп як засіб відмови від куріння"), освітній веб-сайт під назвою Vaping Facts ("Факти про вейпінг"), освітня кампанія в ЗМІ та чіткі рекомендації для лікарів", - додала вона.

Цільові, культурно доречні кампанії також були спрямовані на курців серед маорі, що призвело до безпрецедентного зниження рівня куріння на 42% за 3 роки - з 28,6% у 2020 році до 17,1% у 2023 році.

Подібного успіху досягла і Швеція. За останнє десятиліття рівень куріння у Швеції знизився на вражаючі 55% до 5,6% завдяки широкому розповсюдженню снюсу (бездимного тютюнового виробу для перорального вживання), популяризації вейпінгу в 2015 році та нікотиновмісних подушечок у 2018 році. Швеція має намір стати першою розвиненою країною, яка досягне офіційного статусу країни, "вільної від тютюнового диму", наприкінці цього року.

"Цей звіт надсилає чіткий сигнал австралійським політикам. Вейпінг може прискорити зниження рівня смертності від куріння та врятувати тисячі життів австралійців. Зниження рівня куріння помітно сповільнилося в останні роки порівняно з багатьма іншими розвиненими країнами, і Австралія може суттєво відставати від своєї мети - знизити рівень куріння до 5% до 2030 року", - заявив доктор Колін Мендельсон, співавтор звіту.

В Австралії, яка у своїй боротьбі із курінням пішла шляхом впровадження заборон, доступ до продуктів для вейпінгу дуже обмежений.

За словами доктора Мендельсона, модель продажу за рецептом не знайшла підтримки серед більш, ніж дев'яноста відсотків дорослих, які вживають вейп. Це призвело до створення процвітаючого чорного ринку, контрольованого кримінальними мережами, і жорстокої війни за територію з підпалами тютюнових і вейп-магазинів та вбивствами. Натомість у Новій Зеландії немає значного чорного ринку вейпів.

"Вейпи повинні продаватися як товари для дорослих у ліцензованих торгових точках із суворою перевіркою віку, подібно до тютюну та алкоголю, як це відбувається в Новій Зеландії. Це полегшило б доступ повнолітніх курців до допомоги у припиненні куріння, зменшило б доступ для молоді, збільшило б податкові надходження та зменшило б чорний ринок. Такі заходи потрібно запровадити в Австралії якнайшвидше", - підкреслив Мендельсон.

Професорка Марева Гловер

Професорка Марева Гловер - одна з провідних новозеландських дослідниць у сфері зменшення шкоди від куріння. Вона працює над зменшенням шкоди, пов'язаної з курінням, вже 31 рік. У 2018 році професорку Гловер було призначено редактором розділу про тютюн у журналі "Harm Reduction Journal", того ж року вона також заснувала Центр дослідницької майстерності. Професорка Гловер працювала над цим звітом без сторонньої підтримки.

Д-р Колін Мендельсон

Д-р Колін Мендельсон працює клініцистом і науковцем у сфері відмови від куріння та зменшення шкоди від куріння впродовж 40 років. Він є засновником і головою Австралійської асоціації зменшення шкоди від тютюну, благодійної організації, створеної з метою підвищення обізнаності про можливості зменшення шкоди від тютюну. Він не має жодних фінансових чи комерційних відносин з жодною компанією, що виробляє електронні сигарети чи тютюнові вироби. Він не отримував жодної оплати за свою роботу над цим звітом.

Фінансування

Створення цього звіту було повністю профінансовано організацією Health Diplomats. Health Diplomats - це глобальна консультативна група з питань охорони здоров'я, що спеціалізується на покращенні доступу до медичних послуг та зменшенні шкоди (особливо пов'язаної з алкоголем, тютюном, продуктами харчування, ВІЛ/СНІДом та психоактивними речовинами).