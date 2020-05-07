Бельгия откроет все магазины с 11 мая

Бельгия планирует открыть все магазины с понедельника, 11 мая, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает EU Observer.

Как сообщается, Бельгийский совет национальной безопасности, где представлены все управления принял решение по открытию всех магазинов 11 мая. Однако, премьер-министр Бельгии Софи Вилмес выступая на пресс-конференции заявила, что в магазинах будет допускаться только один покупатель на каждые 10 квадратных метров и не дольше, чем на пол часа.

Как отмечается, бары, рестораны, рынки и музеи остаются закрытыми. При этом, люди смогут встречаться группами по четверо.

Напомним, совет национальной безопасности Бельгии обсудил план второго этапа снятия карантинных мер, введенных из-за коронавируса.

Вместе с тем, ранее РБК-Украина сообщало, что 4 мая в Бельгии начался первый этап смягчения мер. Так, в стране разрешены прогулки на свежем воздухе и физические занятия, которые не предполагают физического контакта.

Кроме того, правительство Бельгии с 20 марта закрыло границы для несущественных поездок. Ограничения на въезд в Бельгии будут контролировать правоохранительные органы, а нарушителей будут наказывать.