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В Бельгии начнут второй этап смягчения карантинных мер с 11 мая

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 17:16
В Бельгии начнут второй этап смягчения карантинных мер с 11 мая
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Теперь разрешается принимать дома до четырех гостей из одной семьи

Совет национальной безопасности Бельгии обсудил план второго этапа снятия карантинных мер, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает MIJ.

Сообщается, что вторая фраза смягчения мер начнется 11 мая.

Совет отметил, что ситуация с коронавирусом в Бельгии развивается в соответствии с ожиданиями, анонсированные ранее новые меры ослабления изоляции вступят в силу.

В частности, с понедельника разрешено возобновить деятельность всем уличным торговцам, а также всем магазинам, кроме рынков. Теперь разрешается принимать дома до четырех гостей из одной семьи, при этом предпочтительно, чтобы такие встречи проходили в частном саду на улице.

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес напомнила, что ношение защитных масок для населения старше 12 лет является обязательным в общественном транспорте, на вокзалах и в аэропортах, в школах. Также рекомендовано ношение защитных средств во всех ситуациях, когда невозможно соблюдать социальное дистанцирование.

Напомним, 4 мая в Бельгии начался первый этап смягчения мер. Так, в стране разрешены прогулки на свежем воздухе и физические занятия, которые не предполагают физического контакта.

Кроме того, правительство Бельгии с 20 марта закрыло границы для несущественных поездок. Ограничения на въезд в Бельгию будут контролировать правоохранительные органы, а нарушителей будут наказывать.

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