Бельгия ослабит карантин в канун Рождества

Правительство Бельгии приняло решение ослабить карантинные ограничения в канун Рождества. Ослабление мер начнут со следующей недели.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, передает Politico.

Так, со следующей недели в стране снова откроются все магазины, однако бары и рестораны останутся закрытыми.

По словам де Кроо, в магазинах необходимо будет совершать покупки в одиночку и покупатели не смогут оставаться в одном магазине более получаса. Новые ограничения будут действовать до 15 января.

Кроме этого, музеи и бассейны также могут возобновить работу со вторника, 1 декабря.

Также в Бельгии ослабят комендантский час. В Валлонии и в Брюсселе он будет начинаться в полночь.

Домохозяйства смогут приглашать еще одного дополнительного человека на празднование Рождества, а люди, которые живут одни, могут пригласить двух гостей.

В преддверии Нового года такого ослабления правил не будет, фейерверки будут запрещены.

Зимние поездки и поездки в "красные зоны" категорически не рекомендуются. Контроль на границах будет усилен.

Премьер Бельгии заявил, что он связался с правительствами Швейцарии и Австрии, чтобы попросить их закрыть горнолыжные курорты. Обе страны выступают против этого.

Напомним, ранее Александр Де Кроо заявил, что в Бельгии карантинные ограничения для сдерживания второй волны коронавируса продлятся до того времени, как будет вакцинировано все население страны.

Кроме того, Бельгия стала страной с самым высоким уровнем заражения коронавирусом в Евросоюзе.