Бельгія послабить карантин у переддень Різдва

Уряд Бельгії прийняв рішення послабити карантинні обмеження в переддень Різдва. Ослаблення заходів почнуть з наступного тижня.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, передає Politico.

Так, з наступного тижня в країні знову відкриються всі магазини, однак бари і ресторани залишаться закритими.

За словами де Кроо, в магазинах необхідно буде здійснювати покупки в поодинці і покупці не зможуть залишатися в одному магазині більш ніж пів години. Нові обмеження діятимуть до 15 січня.

Крім цього, музеї та басейни також можуть відновити роботу з вівторка, 1 грудня.

Також в Бельгії послаблять комендантську годину. У Валлонії і в Брюсселі він буде починатися опівночі.

Домогосподарства зможуть запрошувати ще одну додаткову людину на святкування Різдва, а люди, які живуть одні, можуть запросити двох гостей.

Напередодні Нового року такого ослаблення правил не буде, феєрверки будуть заборонені.

Зимові поїздки і поїздки в "червоні зони" категорично не рекомендуються. Контроль на кордонах буде посилено.

Прем'єр Бельгії заявив, що він зв'язався з урядами Швейцарії і Австрії, щоб попросити їх закрити гірськолижні курорти. Обидві країни виступають проти цього.

Нагадаємо, раніше Олександр Де Кроо заявив, що в Бельгії карантинні обмеження для стримування другої хвилі коронавірусу триватимуть до того часу, як буде вакциновано все населення країни.

Крім того, Бельгія стала країною з найвищим рівнем зараження коронавірусом в Євросоюзі.