Бельгія надасть Україні військову допомогу з російських активів

"Військова допомога - це сума, яку міністерство оборони Бельгії отримує від відсотків за замороженими російськими активами", - пояснила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.

Міністр оборони України Рустем Умеров підтвердив надання військової допомоги у 611 млн євро.

"Цього року Бельгія надасть військову допомогу у розмірі 611 млн євро і має довгострокові зобов'язання щодо підтримки модернізації наших сил оборони", - додав міністр.

Допомога Бельгії Україні

Раніше ми писали, що міністр оборони України Рустем Умеров обговорив із бельгійською колегою Людиною Дедондер ситуацію на фронті та перспективи оборонної співпраці.

Також ми писали, що Бельгія відправить до Данії два двомісні літаки F-16 для участі в навчанні українських пілотів.