Бельгія надасть Україні генератори та посилить військову допомогу, - прем'єр

"Це може бути складна зима, тому ми постачаємо чимало речей, постачаємо генератори, допомогу вашим школам, вашим лікарням. Ми обговорювали чимало питань і питання військової допомоги. Ми були однією з перших країн, які надали військову допомогу, і ми будемо продовжувати це робити - пальне, кулемети, самохідні гармати тощо", - сказав прем'єр.

Він додав, що позитивно оцінює та підтримує прагнення України щодо створення ініціативи з постачання зерна країнам Африки та Азії. Тому Бельгія надає фінансування для програми "Grain From Ukraine".

Після закінчення брифінгу Зеленський та Де Кроо підписали спільну декларацію.