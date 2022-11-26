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Бельгія надасть Україні генератори та посилить військову допомогу, - прем'єр

Фото: прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо та президент України Володимир Зеленський (twitter.com/alexanderdecroo)
Автор: Наталія Юрченко

Бельгія передасть Україні генератори, а також посилить військову допомогу. Крім того, європейська країна приєдналася та надала фінансування для української ініціативи "Grain From Ukraine".

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг з президентом Володимиром Зеленським.

"Це може бути складна зима, тому ми постачаємо чимало речей, постачаємо генератори, допомогу вашим школам, вашим лікарням. Ми обговорювали чимало питань і питання військової допомоги. Ми були однією з перших країн, які надали військову допомогу, і ми будемо продовжувати це робити - пальне, кулемети, самохідні гармати тощо", - сказав прем'єр.

Він додав, що позитивно оцінює та підтримує прагнення України щодо створення ініціативи з постачання зерна країнам Африки та Азії. Тому Бельгія надає фінансування для програми "Grain From Ukraine".

Після закінчення брифінгу Зеленський та Де Кроо підписали спільну декларацію.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо прибув до Києва.

Також сьогодні до України приїхали прем'єри Лити та Польщі. Вони провели зустріч у форматі Люблінського трикутника з Денисом Шмигалем.

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БельгиягенераторВійськова допомогаПрем'єр-міністрВолодимир Зеленський