Бельгия предоставит Украине генераторы и усилит военную помощь, - премьер

"Это может быть сложная зима, поэтому мы поставляем немало вещей, поставляем генераторы, помощь вашим школам, вашим больницам. Мы обсуждали многие вопросы и вопросы военной помощи. Мы были одной из первых стран, которые оказали военную помощь, и мы будем продолжать это делать - топливо, пулеметы, самоходные пушки и тому подобное", - сказал премьер.

Он добавил, что положительно оценивает и поддерживает стремление Украины по созданию инициативы для поставки зерна странам Африки и Азии. Поэтому Бельгия предоставляет финансирование для программы "Grain From Ukraine".

После окончания брифинга Зеленский и Де Кроо подписали общую декларацию.