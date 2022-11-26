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Бельгия предоставит Украине генераторы и усилит военную помощь, - премьер

Фото: премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и президент Украины Владимир Зеленский (twitter.com/alexanderdecroo)
Автор: Наталья Юрченко

Бельгия передаст Украине генераторы, а также усилит военную помощь. Кроме того, европейская страна присоединилась и предоставила финансирование украинской инициативе "Grain From Ukraine".

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг с президентом Владимиром Зеленским.

"Это может быть сложная зима, поэтому мы поставляем немало вещей, поставляем генераторы, помощь вашим школам, вашим больницам. Мы обсуждали многие вопросы и вопросы военной помощи. Мы были одной из первых стран, которые оказали военную помощь, и мы будем продолжать это делать - топливо, пулеметы, самоходные пушки и тому подобное", - сказал премьер.

Он добавил, что положительно оценивает и поддерживает стремление Украины по созданию инициативы для поставки зерна странам Африки и Азии. Поэтому Бельгия предоставляет финансирование для программы "Grain From Ukraine".

После окончания брифинга Зеленский и Де Кроо подписали общую декларацию.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо прибыл в Киев.

Также сегодня в Украину приехали премьеры Литы и Польши. Они провели встречу в формате Люблинского треугольника с Денисом Шмыгалем.

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БельгиягенераторВоенная помощьПремьер-министрВладимир Зеленский