Бельгія надала Україні майже 5 млн євро через МВФ

Бельгія перерахувала Україні фінансову допомогу - грант на суму 4,96 млн євро. Сума надійшла на рахунок, спеціально створений та адміністрований Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

Очільниця МВФ подякувала Бельгії і запевнила, що всі залучені кошти з використанням даного рахунку будуть спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик). "Дякую Бельгії за ваш грантовий внесок у розмірі 4,96 млн євро на адміністрований МВФ рахунок для України. Приємно бачити, що міжнародна спільнота продовжує об'єднуватися, щоб допомогти стабілізувати українську економіку", - написала Георгієва.