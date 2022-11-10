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Бельгия выделила Украине почти 5 млн евро через МВФ

Фото: Бельгия в очередной раз помогла Украине (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Бельгия перечислила Украине финансовую помощь – грант на сумму 4,96 млн евро. Сумма поступила на счет, специально созданный и администрированный Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

Глава МВФ поблагодарила Бельгию и заверила, что все привлеченные средства с использованием данного счета будут направляться на поддержку финансовой стабильности Украины в форме грантов или кредитов (ссуд).

"Благодарю Бельгию за ваш грантовый взнос в размере 4,96 млн евро на администрированный МВФ счет для Украины. Приятно видеть, что международное сообщество продолжает объединяться, чтобы помочь стабилизировать украинскую экономику", - написала Георгиева.

Напомним, в апреле МВФ принял решение о создании административного счета для зачисления средств в виде доли Специальных прав заимствований (СПЗ) от стран-доноров в пользу Украины.

Ранее сообщалось, что еще одна миссия Международного валютного фонда будет работать с 11 по 17 ноября. Она решит вопрос о мониторинговой программе для Украины.

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Бельгия