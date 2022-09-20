Бельгія хоче направити в Україну більше зброї, - Куліба

Бельгія має намір направити в Україну більше зброї та активізувати зусилля щодо розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

У понеділок він провів зустріч із главою МЗС Бельгії Хаджею Лахбібом. Кулеба поінформував його про Київську угоду щодо безпеки.

"Ми також домовилися, що Росія має бути притягнута до відповідальності за злочин агресії проти України", - заявив він.

Met with my Belgian counterpart @HadjaLahbib. Belgium is set to send more arms to Ukraine and step up demining efforts. I briefed Foreign Minister Lahbib on the Kyiv Security Compact. We also agreed that Russia must be held accountable for the crime of aggression against Ukraine. pic.twitter.com/gxYdVrTSG3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 19, 2022

Нагадаємо, що Бельгія виділяла 8 млн. євро на невійськові потреби Збройних сил України.

Також Бельгія планувала закупити до 30 нових гелікоптерів через війну в Україні.

Раніше дев'ять країн ЄС припинили оформляти туристичні візи для росіян. Серед них є Бельгія.

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