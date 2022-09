Бельгия хочет направить в Украину больше оружия, - Кулеба

В понедельник он провел встречу с главой МИД Бельгии Хаджей Лахбибом. Кулеба проинформировал его о Киевском соглашении по безопасности.

"Мы также договорились, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступление агрессии против Украины", - заявил он.

Met with my Belgian counterpart @HadjaLahbib. Belgium is set to send more arms to Ukraine and step up demining efforts. I briefed Foreign Minister Lahbib on the Kyiv Security Compact. We also agreed that Russia must be held accountable for the crime of aggression against Ukraine. pic.twitter.com/gxYdVrTSG3