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Бельгия хочет направить в Украину больше оружия, - Кулеба

Новина українською →
Киев, Вторник 20 сентября 2022 03:08
Бельгия хочет направить в Украину больше оружия, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Бельгия намерена направить в Украину больше оружия и активизировать усилия по разминированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

В понедельник он провел встречу с главой МИД Бельгии Хаджей Лахбибом. Кулеба проинформировал его о Киевском соглашении по безопасности.

"Мы также договорились, что Россия должна быть привлечена к ответственности за преступление агрессии против Украины", - заявил он.

Напомним, что Бельгия выделяла 8 млн евро на невоенные нужды Вооруженных сил Украины.

Также, Бельгия планировала закупить до 30 новых вертолетов из-за войны в Украине.

Ранее девять стран ЕС перестали оформлять туристические визы для россиян. Среди них есть и Бельгия.

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Дмитрий Кулеба Бельгия
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