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Бельгія допоможе Україні з артилерійськими снарядами

Фото: міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Рада міністрів Бельгії затвердила 14-й пакет військової допомоги Україні, у рамках якого наші захисники отримають боєприпаси калібру 105 мм на 32,4 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L`avenir.

оєприпаси будуть закуплені у бельгійської промисловості та доставлені якнайшвидше.

Бельгія підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії, надаючи озброєння, гуманітарну допомогу та запроваджуючи санкції проти Росії.

Наприкінці січня Бельгія виділила найбільший пакет військової допомоги для України на 92 млн євро, куди увійшли, зокрема, ракети AMRAAM та кулемети Minimi.

Окрім того, Бельгія висловила готовність навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Проте надати літаки Україні вона не може.

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БельгияВійськова допомога