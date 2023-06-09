Бельгія допоможе Україні з артилерійськими снарядами

оєприпаси будуть закуплені у бельгійської промисловості та доставлені якнайшвидше.

Бельгія підтримує Україну у боротьбі проти російської агресії, надаючи озброєння, гуманітарну допомогу та запроваджуючи санкції проти Росії.

Наприкінці січня Бельгія виділила найбільший пакет військової допомоги для України на 92 млн євро, куди увійшли, зокрема, ракети AMRAAM та кулемети Minimi.

Окрім того, Бельгія висловила готовність навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Проте надати літаки Україні вона не може.

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