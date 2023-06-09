Бельгия поможет Украине с артиллерийскими снарядами

Совет министров Бельгии утвердил 14-й пакет военной помощи Украине, в рамках которого наши защитники получат боеприпасы калибра 105 мм на 32,4 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L`Avenir.
боеприпасы будут закуплены у бельгийской промышленности и доставлены как можно быстрее.
Бельгия поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, предоставляю вооружение, гуманитарную помощь и вводя санкции против России.
В конце января Бельгия выделила крупнейший пакет военной помощи для Украины на 92 млн евро, куда вошли, в частности, ракеты AMRAAM и пулеметы Minimi.
Кроме того, Бельгия выразила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Однако предоставить самолеты Украине она не может.
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