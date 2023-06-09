Бельгия поможет Украине с артиллерийскими снарядами

боеприпасы будут закуплены у бельгийской промышленности и доставлены как можно быстрее.

Бельгия поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии, предоставляю вооружение, гуманитарную помощь и вводя санкции против России.

В конце января Бельгия выделила крупнейший пакет военной помощи для Украины на 92 млн евро, куда вошли, в частности, ракеты AMRAAM и пулеметы Minimi.

Кроме того, Бельгия выразила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Однако предоставить самолеты Украине она не может.

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