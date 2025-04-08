Бельгія анонсувала масштабний пакет допомоги Україні: про яку суму йде мова

Бельгія оголосила про оборонний пакет допомоги Україні на 1 млрд євро (1,094 млрд доларів). Також було обговорено питання постачання винищувачів F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером.
Під час пресконференції Зеленський подякував голові бельгійського уряду за оборонний пакет та відзначив, що допомога країни є вагомою.
За словами президента, під час сьогоднішньої зустрічі сторони порушили питання спільного виробництва й інвестицій у виробництво в Україні, що, своєю чергою, працюватиме на безпеку Європи. Він додав, що сьогодні українські та бельгійські виробники мають вже три угоди, а відповідні документи підписуються.
"Також ми вдячні за участь Бельгії в програмі посилення нашої військової авіації. Ми працюємо над постачаннями F-16 від Бельгії. Загалом Бельгія підтримує нас послідовно від перших днів повномасштабного вторгнення", - додав він.
Вевер відзначив, що кожного року його країна виділятиме Україні по 1 млрд євро на оборонні питання.
Коментуючи підписання контрактів між виробниками, голова бельгійського уряду заявив, що Брюссель зацікавлений розпочати виробництво на українській території й загалом планує допомогти Україні розбудувати більше спроможностей для самозахисту й для того, щоб підготувати Європу до можливих агресивних дій з боку Російської Федерації (РФ).
"Ми маємо співпрацювати, щоб приватний сектор побачив цікаві можливості для інвестицій, для розбудови більше спроможностей для нашого ВПК. Тож 1 млрд євро у вигляді пакета допомоги і також співпраця по лінії ВПК, які готові інвестувати в вашу країну", - додав прем'єр.
Бельгія активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Країна надає військову допомогу, включаючи зброю, боєприпаси, бронетехніку та навчання для українських військових. Крім військової допомоги, Бельгія надає гуманітарну та фінансову підтримку. Також підтримує санкційну політику Європейського Союзу (ЄС) проти Росії та бере участь у низці ініціатив.
Сьогодні ж, 8 квітня, до Києва з візитом прибули прем’єр-міністр Бельгії, глава МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен.
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